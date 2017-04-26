低溫療法後 員警簡銘韋血壓穩定

簡銘韋目前仍在中榮總創傷加護病房救治中。(馮惠宜攝)

日前因緝捕滋事青少年車禍重傷的員警簡銘韋，經72小時低溫療法後，體溫逐漸回溫，血壓穩定，但體溫有稍微發燒約37.7度，昏迷指數仍為三，院方表示，經過最艱難的關鍵3天，仍要觀察1周，院方會全力搶救。

(中時)