台原創音樂劇家書陸巡演 掀感動浪潮

台灣原創中文音樂舞台劇《家．書》4、5月在大陸多省市巡演。(主辦方提供)

講述單親女性的三個世代家庭的台灣原創中文音樂舞台劇《家．書》4、5月在大陸多省市巡演。(主辦方提供)

台灣原創中文音樂舞台劇《家．書》去年受邀在北京「第九屆中國國際青年藝術周」演出獲好評後，今年四、五月受邀到大陸巡迴演出，今年度預計全大陸巡演80場次；該片講述了單親女性的三個世代家庭的感人故事，許多觀眾含著淚走出劇場，有人散場後立刻撥了電話給久未碰面的家人。

2017年精裝版的《家．書》，是由錦繡二重唱的黃錦雯、大陸新生代音樂劇演員王未雨、歌手解偉苓、慢慢說樂團主唱利得匯主演，並配上全新舞美設計及音樂編曲，更增加了多媒體影像，帶給觀眾更豐富的音樂劇饗宴。

該舞台劇以一本交換日記，串起三個女人、三個世代，探討家庭的距離與傳承，劇情描述不同世代的養育觀念與社會環境，形塑出不同世代的女性樣貌，對於家庭觀念的差別。故事情節中家庭交換日記、父親於警匪對戰中不幸殉職、家人罹患失智症等，皆為原創團隊主創成員之親身經歷。

該劇4月初已在天津演出、4月底移師北京，4/20-23在北京中國國家話劇院演出，4/28-30在北京雷劇場演出，之後還將走訪東莞、福田、珠海、福州、深圳、江蘇、廈門等城市，再掀感動浪潮。

(旺報)