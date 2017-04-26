5、6月旅遊淡季，高市觀光局整合推住宿優惠

高市觀光局整合在地業者，推出住遊購優惠方案，搶救5、6月旅遊淡季住房率。（林宏聰攝）

高市觀光局整合在地業者，推出住遊購優惠方案，搶救5、6月旅遊淡季住房率。（林宏聰攝）

高雄觀光市場以國內旅客為主，但每年5、6月適逢考季，飯店旅館住宿率狂降3成，高市觀光局今年整合在地業者，推出「宿高雄一晚，送你住遊購」優惠，平日入住即可享住房、免費遊程及購物優惠等方案，盼拉抬低迷的旅宿市場。

高市觀光局今天舉辦「宿高雄一晚，送你住遊購」優惠發表記者會，局長曾姿雯表示，來高雄玩的旅客，國內遊客佔6成3、外籍客佔3成6，顯示國旅是相當重要市場，不過往年5、6月遇到考季，是旅遊淡季，去年5、6月一般旅館住房率僅5成、觀光飯店約6成，比其他月份約減2至3成。

她說，今年觀光局推整合行銷，有47家旅館雙人房平日優惠，連續住宿漢來、君鴻、國賓、寒軒、福華、圓山、義大等飯店，第二晚只要1888元，連續住宿華園、華王、福容等，第二晚888元，其他還有送住宿券、免費升等4人房等優惠。

另外，5月1日至6月30日活動期間來高雄住，憑「認證卡」可享免費體驗新旗航線、壽山動物園、愛河貢多拉船、太陽能船等，並有中外餅舖、不二家、打狗餅舖、維格餅家─黃金菠蘿城堡、馬玉山、珍芳烏魚子等觀光工廠購物優惠。

高雄市旅館公會理事長劉坤福則指出，以往此時，7、8月房間均已被訂光，但今年到現在還有不少空房，可見景氣不佳嚴重影響國旅；對此，曾姿雯表示，5、6月促銷優惠先推，若反應不錯將研議展延，搶救暑假平日住房率。

(中時)