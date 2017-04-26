5、6月旅遊淡季 高市觀光局整合推住宿優惠
高雄觀光市場以國內旅客為主，但每年5、6月適逢考季，飯店旅館住宿率狂降3成，高市觀光局今年整合在地業者，推出「宿高雄一晚，送你住遊購」優惠，平日入住即可享住房、免費遊程及購物優惠等方案，盼拉抬低迷的旅宿市場。
高市觀光局今天舉辦「宿高雄一晚，送你住遊購」優惠發表記者會，局長曾姿雯表示，來高雄玩的旅客，國內遊客佔6成3、外籍客佔3成6，顯示國旅是相當重要市場，不過往年5、6月遇到考季，是旅遊淡季，去年5、6月一般旅館住房率僅5成、觀光飯店約6成，比其他月份約減2至3成。
她說，今年觀光局推整合行銷，有47家旅館雙人房平日優惠，連續住宿漢來、君鴻、國賓、寒軒、福華、圓山、義大等飯店，第二晚只要1888元，連續住宿華園、華王、福容等，第二晚888元，其他還有送住宿券、免費升等4人房等優惠。
另外，5月1日至6月30日活動期間來高雄住，憑「認證卡」可享免費體驗新旗航線、壽山動物園、愛河貢多拉船、太陽能船等，並有中外餅舖、不二家、打狗餅舖、維格餅家─黃金菠蘿城堡、馬玉山、珍芳烏魚子等觀光工廠購物優惠。
高雄市旅館公會理事長劉坤福則指出，以往此時，7、8月房間均已被訂光，但今年到現在還有不少空房，可見景氣不佳嚴重影響國旅；對此，曾姿雯表示，5、6月促銷優惠先推，若反應不錯將研議展延，搶救暑假平日住房率。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。