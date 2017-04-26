4月26日中視午間新聞速速報
立院今明"年改公聽會" 朝野嚴陣以待
立法院今明兩天召開年金改革公聽會，各黨團依比例推派人選參加，以避免之前"民進黨團只找自己人參加"的爭議，反年改團體也號召成員在立院外抗議。朝野嚴陣以待.
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警追嫌犯撞車重傷 逮31人到案說明
台中市日前發生兩輛警車，在追緝鬥毆案可疑人車時，發生對撞車禍，造成一名20歲員警重傷現在還在加護病房，台中市六分局追查，有兩群年輕人相約談判，並拿球棒助陣, 目前警方逮捕31人到案。
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11點前一定要睡覺? 醫師不這麼認為...
不少人相信「睡眠的黃金期很重要」，也就是不要太晚睡，最好別超過晚上11點，但有醫師不這麼認為，而是主張晚上得睡好比幾點睡更重要，強調睡前兩小時，可以養成一些助眠的好習慣
還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播侯乃榕播報的中視午間新聞！
(中時電子報)
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