婚後退演藝圈猛考證照 D奶的「她」如今當私廚月入20萬
1999年曾與周幼婷、婷婷組成少女團體「3EP美少女」的D奶女星林韋伶(已改名陳垣妧)，其辛辣大膽的作風曾被封為演藝圈「腥三寶」，她前年嫁給電子零件製造商男友，除了生下可愛女兒，也同樣愛護老公與前妻生的3名子女，她婚後即退出演藝圈，專心照顧家庭，另外也不斷精進廚藝，如今已考取5張丙級技術士證照，半年前開了私廚，如今月入20萬。
據《鏡週刊》報導，林韋伶婚後收起性感，毅然離開演藝圈，轉而醉心於料理，如今更考取證照，穿起圍裙當大廚，據悉，她的私廚餐廳，一週只接3天預約，中午、晚餐各一桌，一桌至多8人，經營半年下來，她也坦言想不到生意如此火紅，想當初她還擔心定價1000起跳對附近上班族來說會太貴，沒想到反而2000元的套餐比較受歡迎，如今每個營業日預約都爆滿，想吃林韋伶的親手料理，得排隊1個月以上。
眼看當一週三天的私廚，生意如此好，林韋伶說本來這只是開餐廳前的試水溫，如今卻改變主意不想開餐廳了，因為「我每星期有3天，一大早天沒亮就跑到基隆找海鮮，還要去台北的市場大量採購蔬果，雖然一星期只有3天，但已經累到快不行了」，加上希望能兼顧家庭，所以不打算把自己累壞，而她的努力其實也相當有收穫，平均每月營業額能輕鬆破20萬，還讓她充滿自信，直呼只要說出想吃的，她絕對能滿足你！
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。