婚後退演藝圈猛考證照 D奶的「她」如今當私廚月入20萬

林韋伶婚後退出演藝圈，除了照顧家庭，更轉行當私廚，如今輕鬆月入20萬。(中時資料照片)

1999年曾與周幼婷、婷婷組成少女團體「3EP美少女」的D奶女星林韋伶(已改名陳垣妧)，其辛辣大膽的作風曾被封為演藝圈「腥三寶」，她前年嫁給電子零件製造商男友，除了生下可愛女兒，也同樣愛護老公與前妻生的3名子女，她婚後即退出演藝圈，專心照顧家庭，另外也不斷精進廚藝，如今已考取5張丙級技術士證照，半年前開了私廚，如今月入20萬。

據《鏡週刊》報導，林韋伶婚後收起性感，毅然離開演藝圈，轉而醉心於料理，如今更考取證照，穿起圍裙當大廚，據悉，她的私廚餐廳，一週只接3天預約，中午、晚餐各一桌，一桌至多8人，經營半年下來，她也坦言想不到生意如此火紅，想當初她還擔心定價1000起跳對附近上班族來說會太貴，沒想到反而2000元的套餐比較受歡迎，如今每個營業日預約都爆滿，想吃林韋伶的親手料理，得排隊1個月以上。

眼看當一週三天的私廚，生意如此好，林韋伶說本來這只是開餐廳前的試水溫，如今卻改變主意不想開餐廳了，因為「我每星期有3天，一大早天沒亮就跑到基隆找海鮮，還要去台北的市場大量採購蔬果，雖然一星期只有3天，但已經累到快不行了」，加上希望能兼顧家庭，所以不打算把自己累壞，而她的努力其實也相當有收穫，平均每月營業額能輕鬆破20萬，還讓她充滿自信，直呼只要說出想吃的，她絕對能滿足你！

(中時電子報)