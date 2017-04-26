全國藥師暫緩攻凱道 維護專業訴求不變

全國藥師公會、全國藥劑生公會及語言治療、護理師等醫事從業人員代表今天轉換「戰場」，從凱道遊行改在台大會議中心集會抗議，要求政府堅守「專業證照制度」，不要因為中藥商的訴求而改變立場，才能維護民眾的健康。

藥師公會全國聯合會理事長古博仁表示，他們堅決反對中藥商破壞醫療專業證照制度，台灣很不容易建立的專業證照制度，深受國際信任台灣醫療品質，不可因中藥商的施壓、遊說而讓制度崩壞。

由於中藥商近來不斷訴求生存問題，希望降低標準不經教考訓用的正規管道，加上中藥業者爭取催生「中藥技術士」，解決人力與調配膏、丹、丸、散問題；這都是藥師公會強烈反彈的議題，擔心破壞台灣醫療專業制度。

古博仁強調，依據2011年健保資料，使用西藥與中西藥併用占人口比率99％；而且人參加強降血糖藥的作用、導致更危險的低血糖副作用、降血脂藥加上紅麴讓人險喪命、當歸會增加降血壓藥的藥效等，這些都需要專業人員的把關。

衛福部曾經邀集雙方召開溝通協調會，衛福部指出，中藥販賣業者早期很多是父子相傳、師徒交棒模式，傳承中藥傳統文化與製藥技藝，但是隨著時代環境轉變，中藥販賣人員管理制度有依中醫藥專業分工與社會需求適時檢討之必要，正透過修正藥事法重新規畫。

不過，因為雙方對於協調會內容沒有共識，雖然衛福部同意「專業回歸專業」，但對於「技術士」之該類人員名稱，將俟業務範圍及產生方式決定後再議。因此，藥師公會保留四月三十日上凱道的遊行抗爭，先觀察衛福部後續動作再行決定。

(中時)