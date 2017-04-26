文萌樓使用權爭議 最高法院開庭辯

台北市古蹟文萌樓被日日春協會做為會館，但劉姓男子6年前向原屋主買下使用權，因而鬧上法院。高院更一審認定日日春協會與原屋主的租賃契約未經公證，判決日日春敗訴、須搬離，案經上訴，最高法院認定本案有重大法律爭議，決定5月2日開庭辯論。

最高法院表示，劉姓男子主張排除侵害有無釐於時效?此外日日春有實際上使用，就算租賃契約沒有經公證，有沒有法律效力，可以主張以租賃權對抗所有權?法律學說各有不同看法，因此決定召開辯論庭，以釐清法律爭議。

這起引發爭議的古蹟使用權之爭，是因位於北市歸綏街的文萌樓，日據時代至今從未進行產權登記，建物所有權狀況不明；北市府將該 處核定為古蹟後，原屋主朱姓女子在2011年將使用權以330萬元賣給劉姓男子。

劉主張，他經買賣取得房屋使用權，要求日日春搬離現址；但日日春主張，前會長官秀琴向朱女租下文萌樓，做為協會的會館，基於買賣不破租賃的規定，日日春有合法使用權，歷審都判日日春判訴，最高法院決定召開辯論庭，針對法律問題進行辯論。

(中時)