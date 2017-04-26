慰問中彈警 傅崐萁籲府：支持執法 該開槍就要開
應執行公務遭流彈貫穿左膝的花蓮港警溫仕榮，花蓮縣長傅崐萁今天上午在縣警局長廖美玲陪同下前往醫院慰問，向警察同仁、家屬表達最高謝意，並強調自己一向最支持警察，呼籲政府應支持警方強力執法，該開槍就要開槍！
溫警昨天傍晚與花蓮刑警大隊聯手逮補毒品通緝犯，現場與民眾扭打，警方先是對空鳴槍嚇阻，因孫嫌頑強抵抗，一度作勢搶奪員警槍枝，一旁刑警見狀立即朝孫嫌腿部連開2槍制伏，但流彈不慎打中溫警，造成他左膝貫穿、傷及韌帶。溫警一見縣長前來，激動落淚頻頻擦拭淚水，並緊握縣長及妻子的手，除謝謝大家的關心，更表示將會盡快恢復重返崗位。
縣長傅崐萁今天上午前往醫院探望溫警，肯定他傑出表現，並感嘆台灣社會暴力犯罪愈來愈嚴重，而守護第一線的警察同仁卻要長年忍受污名化，沒有尊嚴又該如何保護社會人民安全，若決心要掃蕩不法跟罪犯，全民都應該要支持警察強力執法，才能有效嚇阻不法之徒，強調若危及生命「該開槍就要開槍」。
★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！
(中時)
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