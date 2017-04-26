慰問中彈警 傅崐萁籲府：支持執法 該開槍就要開

縣長傅崐萁今天上午在縣警局長廖美玲陪同下前往醫院慰問遭物流彈貫穿左膝的花蓮港警溫仕榮。（張祈攝）

應執行公務遭流彈貫穿左膝的花蓮港警溫仕榮，花蓮縣長傅崐萁今天上午在縣警局長廖美玲陪同下前往醫院慰問，向警察同仁、家屬表達最高謝意，並強調自己一向最支持警察，呼籲政府應支持警方強力執法，該開槍就要開槍！

溫警昨天傍晚與花蓮刑警大隊聯手逮補毒品通緝犯，現場與民眾扭打，警方先是對空鳴槍嚇阻，因孫嫌頑強抵抗，一度作勢搶奪員警槍枝，一旁刑警見狀立即朝孫嫌腿部連開2槍制伏，但流彈不慎打中溫警，造成他左膝貫穿、傷及韌帶。溫警一見縣長前來，激動落淚頻頻擦拭淚水，並緊握縣長及妻子的手，除謝謝大家的關心，更表示將會盡快恢復重返崗位。

縣長傅崐萁今天上午前往醫院探望溫警，肯定他傑出表現，並感嘆台灣社會暴力犯罪愈來愈嚴重，而守護第一線的警察同仁卻要長年忍受污名化，沒有尊嚴又該如何保護社會人民安全，若決心要掃蕩不法跟罪犯，全民都應該要支持警察強力執法，才能有效嚇阻不法之徒，強調若危及生命「該開槍就要開槍」。

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(中時)