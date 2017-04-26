台灣在世界地圖消失中？ 嚴長壽以「三術」勉勵

「台灣不培育打國際盃的人才，就會在世界的地圖中消失」，公益平台文化基金會董事長嚴長壽今到台師大通識讀書會講座演講，他勉勵年輕人要關注台灣以外的世界，並且做機器人無法取代的工作，更重要的是學術、技術、藝術「三術」缺一不可。

嚴長壽說，台灣曾有的文化、教育、人才優勢，現都已慢慢消失中，但政府還是一味投資硬體，不培育人才；創造很多大學，卻犧牲品質，面臨全面改革的時代，但大家卻沒有危機意識，讓他十分憂心、每天徹夜難眠。

嚴長壽認為，「繼續把學生綁在教室裡上課，是一個國際危機，」因為十年來在教學上已產生巨大的改變，手機比百科全書更強、線上學習平台可容納全世界最優秀的課程，孟加拉、印度的學生可以在自己的國家，上世界一流的課程，這對非說英語的國家，包括台灣，造成很大的衝擊。

有次嚴長壽在機場吃早餐，聽到兩個大陸年輕人在聊天，其中一個是公費到英國念大學，畢業回國工作一段時間後，又被派到印度做銷售工作，周末還上EMBA課程，跟各行業的領袖交朋友；他嚇了一大跳，大陸把最優秀的人送到國外打世界盃，但反觀台灣還沒有開始培養國際人才，「如果無法培養自己的人才，當然只能被人家駕馭。」

政府目前大力推動新南向政策，希望吸引東南亞學生來台念書。但嚴長壽認為，應該先從台灣的新住民二代開始培養，教育部、內政部和經濟部應該跨部會整合，提出新住民二代唸大學的補助辦法，並且與東南亞地區的台商合作，讓他們畢業後能回到母國工作，自己提升他們說母語的意願，解決階級流動的問題。

嚴長壽勉勵年輕人，要做機器人無法取代的工作，他提醒學生，分析自己的優缺點，找出與他人合作的模式，更重要的是學術、技術和藝術「三術」缺一不可，譬如好的廚師不能只會燒菜，色彩學和美學也須具備。

(中時)