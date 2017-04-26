陸客遊覽車撞上安全島　6人輕傷就醫

載有18名陸客的遊覽車今早撞上安全島。(謝佳潾翻攝)

不僅撞斷標誌桿還整台車開上安全島。(謝佳潾翻攝)

幸全車僅6人受輕傷。(謝佳潾翻攝)

遊覽車撞上安全島！今天早上10時27分許，1輛南下載有18名陸客的遊覽車行經台一線423.5k新埤段時，突然撞擊道路中央安全島，不僅撞斷標誌桿還整台車開上安全島，幸全車僅6人受輕傷。

警方表示，司機沒有酒駕，初步研判肇疑為疲勞駕駛或太陽太大刺眼，受傷遊客已送至東港安泰醫院就診，無大礙，全案正在釐清中。

(中時)