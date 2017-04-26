樂陞案許金龍人保財力有疑義 未交保
喧騰一時的日商百尺竿頭收購樂陞破局案，被依證券詐欺等罪起訴、求刑30年的樂陞董事長許金龍，今年1月24日移送台北地方法院理後，法官裁定2億元人保加上6000萬元現金交保，許因無法籌足羈押迄今3個多月後，許遞狀聲請交保，法官准許金龍可改以2億3000萬元人保，加上現金3000萬元交保，法官收到許的律師遞出的人保財力等資料審核後，認為部分有問題，命律師補件，律師正設法補齊資料，若法官審查無誤，就會裁准交保，讓許走出看守所。
許的律師陳文禹說，目前還在設法補件，若相關資力證明經法官審查認可後，就會到北院辦理交保手續。許金龍在樂陞案開庭審理時，曾表示他盡力挽救股東權益及維持公司營運，個人財務吃緊，希望能夠降低保金，但法官認為，偵查中聲押庭都曾被裁定2000萬元交保，若要降保，也要提出1000萬到6000萬元間金額才有機會。
就在證券投資人及期貨交易人保護中心要求下，樂陞日前向許金龍、前董事謝東波兩人提出連帶求償16億元；承審樂陞案的法官也裁定延長羈押許金龍後，據了解，許找了商界友人、舊識、家人和公司法務人員等多人提出相關資力、繳稅證明，表明可完成人保且可超過2億元，但現金部分則不足6000萬，透過律師遞狀表示聲請降現金保。
法官審酌後，決定書面人保改成2.3億，現金保則為3000萬元，律師立刻前往北院辦保，3000萬現金則換成台銀支票，但法官審查人保財力證明後，發現部分房產辨有設定抵押，會有資力不足情況，命律師要再設法補件或尋覓其他人擔書面保人。
(中時)
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