立院火爆衝突 藍委潑水、掀桌試圖阻宣讀程序
立法院今日續審「前瞻基礎建設特別條例草案」，藍綠雙方仍無法取得共識，雙方各自舉標語抗議，並指責對方干擾一事進行，緊張情勢升溫；召委邱議瑩宣佈暫停程序發言進入宣讀條文程序後，國民黨立委即包圍主席台，與民進黨立委爆發衝突。
會場可以說是一片混亂，國民黨籍立委試圖阻止強行宣讀條文，數度民進黨籍立委在主席台前上演攻防。國民黨籍立委拆桌抗議，立委廖國棟、黃昭順更在現場潑水，抗議民進黨強行宣讀條文。
在宣讀條文之後，召委邱議瑩宣告散會，民進黨立委集體退場。
此次會議中，國民黨立委依舊以接連登記程序發言，並高舉抗議標語圍繞在主席前等方式，試圖延誤議事進行，與召委邱議瑩、民進黨籍立委陳明文等數度爆發言語衝突。
會後，國民黨立院黨團宣佈不再參與協商，並高喊「會議無效」，要求將特別條例草案退回重擬。
(工商)
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