立院火爆衝突 藍委潑水、掀桌試圖阻宣讀程序

陳鷖人

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藍綠雙方因為召委邱議瑩宣佈宣讀條文爆發推擠衝突。(圖/陳鷖人攝)

國民黨立法院黨團總召廖國棟不滿會議主席宣布停止發言，扛起會議桌衝向主席台，阻擋草案進入審查；圖為藍委與綠委推擠。(中央社)

立法院26日審查前瞻基礎建設條例草案，國民黨立法院黨團總召廖國棟不滿會議主席宣布停止發言，扛起會議桌衝向主席台，阻擋草案進入審查。(中央社)

立法院今日續審「前瞻基礎建設特別條例草案」，藍綠雙方仍無法取得共識，雙方各自舉標語抗議，並指責對方干擾一事進行，緊張情勢升溫；召委邱議瑩宣佈暫停程序發言進入宣讀條文程序後，國民黨立委即包圍主席台，與民進黨立委爆發衝突。

會場可以說是一片混亂，國民黨籍立委試圖阻止強行宣讀條文，數度民進黨籍立委在主席台前上演攻防。國民黨籍立委拆桌抗議，立委廖國棟、黃昭順更在現場潑水，抗議民進黨強行宣讀條文。

在宣讀條文之後，召委邱議瑩宣告散會，民進黨立委集體退場。

此次會議中，國民黨立委依舊以接連登記程序發言，並高舉抗議標語圍繞在主席前等方式，試圖延誤議事進行，與召委邱議瑩、民進黨籍立委陳明文等數度爆發言語衝突。

會後，國民黨立院黨團宣佈不再參與協商，並高喊「會議無效」，要求將特別條例草案退回重擬。

(工商)