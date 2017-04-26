基隆海關查獲市值400萬大陸走私香菇
端午節要到了，走私香菇商也蓄勢待發！基隆海關在昨（25）日查獲一批來自大陸的走私香菇，私梟還想用合法又發霉的猴頭菇來掩人耳目，不過仍遭查緝。其中非法香菇約300箱、總重量4噸，市值新台幣400萬元，是基隆關今年度查獲最大批的走私香菇。
基隆關表示，經查發現該批香菇來自大陸廈門，由華航三號輪所承載，目的是運往新北市土城區的食品公司。
查緝人員當時在30號台基貨櫃站，看到船艙內的20呎貨櫃非常可疑，開櫃後發現只有掩飾在外的猴頭菇符合艙單申報，藏在後面的就是大量的非法乾香菇。
基隆關機動稽核課長吳學文表示，端午節快到了，香菇需求量大增，大陸走私農產品一向列為海關查緝重點，私梟覬覦中國香菇價格較低、有利可圖，而罔顧香菇農民辛勞，還想規避政府檢疫查緝，實在不可取。
吳學文還說，走私香菇一旦流入市面，將嚴重影響民眾身體健康，建議民眾切勿購買來路不明的低價香菇。
目前警方已到現場了解，警方表示，走私商已涉嫌違反海關緝私條例，即依法予以查扣；並依懲治走私條例，將不肖商移送檢警做司法調查。
(中時)
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