基隆海關查獲市值400萬大陸走私香菇

基隆關查獲的大陸走私香菇。（張穎齊攝）

不肖業者違法進口大陸香菇。（張穎齊攝）

海關人員對可疑的貨物進行查檢。（張穎齊攝）

私梟還以合法的發霉猴頭菇掩人耳目。（張穎齊攝）

端午節要到了，走私香菇商也蓄勢待發！基隆海關在昨（25）日查獲一批來自大陸的走私香菇，私梟還想用合法又發霉的猴頭菇來掩人耳目，不過仍遭查緝。其中非法香菇約300箱、總重量4噸，市值新台幣400萬元，是基隆關今年度查獲最大批的走私香菇。

基隆關表示，經查發現該批香菇來自大陸廈門，由華航三號輪所承載，目的是運往新北市土城區的食品公司。

查緝人員當時在30號台基貨櫃站，看到船艙內的20呎貨櫃非常可疑，開櫃後發現只有掩飾在外的猴頭菇符合艙單申報，藏在後面的就是大量的非法乾香菇。

基隆關機動稽核課長吳學文表示，端午節快到了，香菇需求量大增，大陸走私農產品一向列為海關查緝重點，私梟覬覦中國香菇價格較低、有利可圖，而罔顧香菇農民辛勞，還想規避政府檢疫查緝，實在不可取。

吳學文還說，走私香菇一旦流入市面，將嚴重影響民眾身體健康，建議民眾切勿購買來路不明的低價香菇。

目前警方已到現場了解，警方表示，走私商已涉嫌違反海關緝私條例，即依法予以查扣；並依懲治走私條例，將不肖商移送檢警做司法調查。

(中時)