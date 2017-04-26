亞錦賽戴資穎輕取阮翠玲 跨季18連勝
「世界球后」戴資穎26日在武漢亞錦賽續寫跨季連勝紀錄，面對從資格賽出線的越南選手阮翠玲，小戴只花了24分鐘，就以21比10、21比8輕騎過關，晉級女單16強。
小戴27日將與世界排名38的越南女將武氏妝拚搶8強門票，兩人過去尚無交手紀錄。
小戴這次到武漢尋求個人國際賽「6連冠」，也是她加冕球后以來，最有機會對陣中國大陸軍團的一次。大陸過去長年稱霸羽球女單，但兩位前球后王儀涵、王適嫻在里約奧運後退休，李雪芮因傷缺陣，本屆亞錦賽大陸只能派出孫瑜、何冰嬌、陳雨菲、陳曉欣4名平均年齡僅20歲的選手出馬。
「台灣一哥」周天成首戰遭遇資格賽晉級的斯里蘭卡選手卡魯納拉內（Niluka KARUNARATNE），過程比預期辛苦一些，力戰40分鐘以21比19、21比16晉級男單16強。可惜「小小白」白馭珀以17比21、19比21不敵世界排名17的泰國好手金達蓬。
(中時電子報)
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