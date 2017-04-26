疑轉彎未讓直行 機車對撞致3人傷

警方獲報到場處理，車禍現場一片狼藉。（譚宇哲翻社）

昨天深夜11點，新北市新莊區18歲李姓男機車騎士疑因左轉時未禮讓直行車，在龍安路口與一輛直行機車發生擦撞，2車3人當場彈飛受傷，機車零件散落一地，警消獲報到場將3人送醫，所幸均無生命危險，警方也正進一步釐清肇事原因及責任歸屬。

調查發現，李姓機車騎士昨天深夜11時許騎車行經新莊區龍安路往八德方向，疑似在欲左轉四維路時，未禮讓對向直行機車，19歲蔡姓男子騎車載著18歲尤姓女子迎面而來，雙方在路口發生擦撞。事後蔡男左臀骨折、左大腿骨脫臼，尤女左膝撕裂傷，李男則頭部撕裂傷，3人送醫後皆無生命危險，雙方駕駛抽血檢驗均無酒精反應，責任歸屬尚待警方釐清。

(中時)