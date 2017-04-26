新北桐花祭 本周休假日在土城南天母廣場登場
2017新北市客家桐花祭「藝桐愛新北」主場活動將於本週末4月29日、30日於土城南天母廣場登場，為利民眾上山交通順暢不打結，本週末起實施交通管制，民眾可至捷運永寧站3號出口前搭乘付費接駁專車。
土城區公所表示，桐花祭活動主軸日（4月29、30日)）於千歲路、承天路、忠義路、忠承路、南天母路、龍泉路等路段實施交通管制，禁止汽車進入，民眾可於捷運永寧站3號出口轉乘付費接駁專車上山至南天母廣場，首班車時間為上午7時，南天母廣場末班車為下午6時，隨到隨開，採1段票收費。參加夜間賞螢活動的民眾，亦可於捷運永寧站3號出口搭乘夜間賞螢公車至南天母廣場，首班車為下午6時，南天母廣場下山末班車為下午9時，歡迎民眾多加利用。
土城區長楊志宏表示，受到氣候異常影響，今年櫻花、桐花的花期皆延後，區公所前廣場的桐花已經綻放，山上的桐花目前僅約一成，預計五月中旬會全面盛開。4月29、30日的桐花祭主場活動，定時於會場入口處「桐花客棧」以傳統客家擂茶奉茶，現場除了街頭藝人，也有在地學校、社團的演出，此外，彩繪桐花活動，可在臉部、脖子、手臂等部位彩繪，讓民眾體驗把桐花帶著走的樂趣!另外還有桐花生態導覽解說與夜間賞螢，也可搭乘接駁專車暢遊手信坊與大黑松小倆口觀光工廠，還有客家菜包、桐花粄與客家麻糬美食品嘗。
桐花祭活動期間，5月1日起至5月14日止每個週末假日(5月1、6、7、13、14日) 將視人潮狀況實施交通管制，付費接駁專車則採定時發車，首班車時間為上午7時，南天母廣場末班車為下午6時，車距約為40分鐘一班，但將視人潮彈性加開，歡迎民眾多加利用，詳細交通資訊可上新北市土城區公所網站http://www.tucheng.ntpc.gov.tw/查詢。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。