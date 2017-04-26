新北桐花祭 本周休假日在土城南天母廣場登場

2017新北市客家桐花祭「藝桐愛新北」主場活動將於本週末4月29日、30日於土城南天母廣場登場，為利民眾上山交通順暢不打結，本週末起實施交通管制，民眾可至捷運永寧站3號出口前搭乘付費接駁專車。

土城區公所表示，桐花祭活動主軸日（4月29、30日)）於千歲路、承天路、忠義路、忠承路、南天母路、龍泉路等路段實施交通管制，禁止汽車進入，民眾可於捷運永寧站3號出口轉乘付費接駁專車上山至南天母廣場，首班車時間為上午7時，南天母廣場末班車為下午6時，隨到隨開，採1段票收費。參加夜間賞螢活動的民眾，亦可於捷運永寧站3號出口搭乘夜間賞螢公車至南天母廣場，首班車為下午6時，南天母廣場下山末班車為下午9時，歡迎民眾多加利用。

土城區長楊志宏表示，受到氣候異常影響，今年櫻花、桐花的花期皆延後，區公所前廣場的桐花已經綻放，山上的桐花目前僅約一成，預計五月中旬會全面盛開。4月29、30日的桐花祭主場活動，定時於會場入口處「桐花客棧」以傳統客家擂茶奉茶，現場除了街頭藝人，也有在地學校、社團的演出，此外，彩繪桐花活動，可在臉部、脖子、手臂等部位彩繪，讓民眾體驗把桐花帶著走的樂趣!另外還有桐花生態導覽解說與夜間賞螢，也可搭乘接駁專車暢遊手信坊與大黑松小倆口觀光工廠，還有客家菜包、桐花粄與客家麻糬美食品嘗。

桐花祭活動期間，5月1日起至5月14日止每個週末假日(5月1、6、7、13、14日) 將視人潮狀況實施交通管制，付費接駁專車則採定時發車，首班車時間為上午7時，南天母廣場末班車為下午6時，車距約為40分鐘一班，但將視人潮彈性加開，歡迎民眾多加利用，詳細交通資訊可上新北市土城區公所網站http://www.tucheng.ntpc.gov.tw/查詢。

(中時)