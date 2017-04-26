繼在台灣鎩羽後 Uber亦遭南韓法院裁定違法

Uber在亞太地區屢次遭遇挫折，如今南韓法院更裁定他的業務違法。（圖/美聯社）

著名的網路新創公司Uber，從美國跨洋投資亞太市場，卻似乎陸續湧現水土不服的困境。繼旗下共享叫車軟體不被台灣官方認可，而因鉅額罰金鎩羽離去後，Uber另一個東亞市場-南韓也碰到釘子。南韓地方法院今日裁定，Uber透過網路，讓私人轎車轉為商業用途之舉，嚴重違法當地的交通法規，並裁定公司必須支付約1千萬韓圜（約26.7萬台幣）的罰款。

據路透社（Reuters）報導，繼台灣與大陸兩地都鎩羽而去後，如今Uber也在南韓遇到相似的對抗。南韓地院今天裁定，Uber營運的業務中，將私人轎車透過網路分享的方式，轉為商業用途之舉，已經明顯違反韓國當地的交通法規，除了被裁定違法外，更被處以約1千萬韓圜（約26.7萬台幣）的高額罰金。但對此判決，Uber韓國分公司僅簡單發表聲明表示，他們會「尊重」法院裁定，但仍希望有關當局能調整規定，讓更多限制能夠鬆綁。並表示從2014年被禁止提供私家車UberX服務至今都沒恢復，但高階車款和衍生服務仍將繼續堅持。

作風相對強硬的Uber，經常惹毛當地的交通業者，圖為義大利計程車司機的罷工抗議，要Uber滾出去。（圖/美聯社）

Uber為趕上科技尖端，更砸重本研發無人駕駛的技術，但再次於上路測試一關，與公部門產生衝突。（圖/美聯社）

透過網路集結空閒私家車，提供大眾更彈性的交通運輸服務，這是當年Uber崛起時最吸引的亮點之一，但卻也成為它進軍海外市場，面臨最大阻力之一。從美國興起，快速在國內擴展，並透過網路和社群媒體一躍成為當紅炸子雞，但前進中南美洲、亞太地區和歐洲，卻讓Uber吃足了苦頭。相對強勢的作法，引發各地既有的運輸業強力反彈，連帶影響Uber和政府部門之間的關係；而在中國大陸和東南亞地區，則是被更在地化且彈性的對手，如GRAB和滴滴，幾乎搶走整塊市場。

如今亞洲第四大經濟體、曾被寄予厚望的南韓，再一次透過法院傳遞訊息，而強勢的Uber是否會像在台灣一樣，持續與政府單位對抗，直到得到我要的結果為止，將是外界未來觀察的重點之一。但相較於GRAB與滴滴，在經營私家車與專業接送業務同時，仍願意和既有的計程車合作，讓他們也能成為獲利的一份子，大幅降低反對的比例，這恐怕才是將來Uber真正應該學習之處才是。

(中時電子報)