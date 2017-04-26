武術操取代健康操 宜蘭柯林國小吹習武風

柯林國小的學生打起武術操時，個個架勢十足。（胡健森攝）

大家應該還記得當年讀小學時，每天早上全校跟著音樂及口令聲，一起做健康操的情形，但對於宜蘭縣柯林國小而言，音樂聲變成了精神抖擻的「ㄏㄜˋ」、「ㄏㄚˋ」聲，因為學生們跳得不再是傳統的健康操，而是跟著老師一個口令、一個動作地打起了武術操，雖然孩子們個頭不高，但卻是架勢十足。

柯林國小校長何賢堯表示，學校推動學習武術已有6年時間，也成為柯林國小的教學特色之一，學校請來武術指導老師羅國鶴擔任總教官，先傳授武術給學校老師當種子教官，再由老師教導孩子們一起學習武術，但考慮到低年級的孩子年紀還太小，身體構造可能還不大適合，因此目前學校只安排四、五、六年級的孩子參與武術學習課程，平常的星期六晚上，羅國鶴也都在校園免費指導教學。

雖然推動武術時間不算長，但柯林國小武術隊近幾年來在武術錦標賽中已經嶄露頭角，佳績不斷，在縣理事長盃傳統武術錦標賽中榮獲國小組團體總冠軍三連霸及大會精神總錦標。

四年級學生陳芯彤說，以前因為自己的身體不好，是學校保健室的常客，但自從開始學習武術之後，身體狀況有明顯改善，也幾乎不用再去保健室報到，而比起健康操，都具有強身健體的效果，但是武術操感覺更加有趣、好玩，特別是如果去參加比賽得到獎牌時，更是開心。

今年學校更商請羅國鶴師傅，以太祖拳為版本，改編成獨一無二的課間國術操，藉以取代行之有年的傳統健身操，結果發現學生們的參與度、學習意願及健身效果都更好，而在這個星期六（29日）柯林國小的校慶活動中，校長也將陪著師生一起「露兩手」，擺開架勢，展現柯林國小獨樹一格的武術風。

(中時)