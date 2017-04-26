陸新航母適第一島鏈作戰 因應台海衝突力大增

中國第一艘自製航母4月26日在拖曳牽引下緩緩移出船塢，停靠碼頭。（圖/新華社）

在各方矚目下，大陸第一艘自製航母001А今天在中國船舶重工集團公司大連造船廠正式舉行了下水儀式。中國官媒新華社指出，新航母下水後，仍需要進行連串系統安裝，而交付海軍前，也要進行數度試驗與海試，才能形成戰鬥力，預估要到2020年前後才能正式服役。

不過，《環球時報》指出，001А非常適合在第一島鏈內作戰。在圍繞臺灣的任何衝突情景下，可以大大擴展中國海軍的能力，繼而更有效地在南海維護中國的核心利益。

路透指出，中國海軍近來肩負起日益吃重的角色。而美國總統川普勝選後打破慣例，去年12月接了台灣總統蔡英文的祝賀電話，中國首艘航母遼寧艦1月初在南海完成訓練後，便經台灣海峽北上，返回青島軍港駐地。

華盛頓戰略與國際研究中心亞洲事務高級顧問葛來儀（Bonnie S. Glaser）當時指出，這是在展現實力，在某種程度上是為了恐嚇。

對於中國航母來說，類似美國那樣，在世界遙遠地區投送軍力僅是第二層面的任務。而慮及解放軍在國外維護利益的前後順序，中國未來可望建造類似美國那樣更龐大的核動力航母。然而，這種結果的出現，將取決於經驗與技術積累的程度，這也許是下一個10年的事了。

軍事問題專家李杰告訴《環球時報》，新航母對中國更大的意義，在於得以掌握設計，以及建造大中型航母的全套經驗和技術，為未來更大型的航母建造奠定基礎。德國新聞網指出，從中長期來看，中國的目標是在2030年前打造至少兩艘核動力的真正超級航母。

《日本經濟新聞》則指出，新航母的基礎設計與遼寧艦相同，但排水量約5萬噸，比排水量為6.7萬噸的遼寧艦小。俄羅斯衛星通訊社引述軍事專家卡申（Vasiliy Kashin）的分析稱，001А的結構上類似俄羅斯的「庫茲涅佐夫上將」號（Admiral Kuznetsov）航母。但001А擁有重要的優勢，已去除庫茲涅佐夫號明顯的不足，比如過多的重型攻擊性武器，另外新航母將擁有更完善的電子設備。

此外，中國根據遼寧艦的運行經驗，進一步改良了001А，使艦上官兵的工作與生活更簡便。而航母艦體內更合理的佈局，將可搭載更多艦載機。

中國軍迷也持類似看法，現場軍迷向《環球時報》指出，新航母的外形與尺寸與遼寧艦相差無幾，同樣採用滑躍式起飛甲板，而非更先進的彈射起飛。但在細節上，卻可以發現兩艘航母間存在不少差異。例如，新航母的艦島上換裝了新型相控陣雷達，而整體佈局也簡潔了許多，不再像俄式艦艇那樣，在上層甲板擠了各式雷達天線。

而李杰指出，新航母與遼寧艦的更大差異，在於不容易被看到的內部。根據過去幾年對遼寧艦的使用經驗，中國海軍對航母內部艙室的結構佈局有了更深入的瞭解，並針對這方面在新航母上進行了改造。

例如，前蘇聯建造「瓦良格」號時，在艦首飛行甲板下方安置了12枚SS-N-19重型反艦導彈，占據了大量內部空間。而根據中國海軍需求建造的新航母則毋需配備這種武器，這些空間可以容納更多其他裝備，或改善艦員的生活環境。

西方媒體推測，透過類似的優化設計，在排水量基本不變的情況下，新航母可以搭載36架殲-15戰鬥機，比遼寧艦多出一半。

如果國產新航母的測試和服役進展順利，將為中國未來更大型的航母建造奠定基礎。外界推測，中國正準備建造排水量更大、採用彈射起飛模式的新型航母。《香港商報》稱，中國海軍動力與電氣工程專家馬偉明少將先前透露的資訊顯示，中國在艦載機電磁彈射技術上，與美國相當，甚至更勝一籌。

(中時電子報)