蔣萬安：要求勞動部對一例一休確實執法

一例一休上路將近半年，立委蔣萬安今天質詢勞動部長林美珠，7月1日起對於違法雇主，是否將要求地方政府確實執法？林美珠表示，「既然有法律就要落實檢查」，輔導期即將期滿，勞動部善盡輔導能力，希望各業者確實落實相關法律規定。至於7月以後，將按照原定計畫加以檢查，將以勞工申訴者優先，並透過科學性檢查方法，針對經常性犯錯、或高風險、對社會影響較深遠者，逐步檢查，如有違法就開罰。

不過，林美珠說，輔導工作仍將持續，針對特定行業給予輔導，與勞檢互不牴觸。蔣萬安強調，勞基法為最低限度法令標準，勞動部已給予半年寬限期，應徹底執法不再寬限，既已三讀通過修法，雖然批評聲浪大，但勞動部應確實執法。

蔣萬安也詢問一例一休最大問題，林美珠表示，勞動部聽取各界意見，規劃半年宣導、輔導期，針對周休二日確實發現一些問題，例如資方一再反映休息日加班費計算標準太嚴格，導致成本提高；勞工也反映雇主有考量，反而拿不到加班費等，但經過輔導後，相信大家都可以理解，不如所想那麼嚴重。

蔣萬安詢問，行政院曾說希望透過函釋從寬給予勞資更彈性解釋空間。林美珠表示，一切仍將於法律規定之下，不可能牴觸，在法律架構下提供遵循方向。這段時間還在輔導階段，勞動部透過各式各樣協助調適，6月底輔導期滿後，將全盤盤點、持續關注問題與輔導績效，檢討有無修法需要。

「徒法不足以自行。」蔣萬安最後要求勞動部，執法不應再有空窗期，勞資應儘量溝通、勿讓當初立法目的被架空。

(中時)