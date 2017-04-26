媽媽擠奶心慌慌 醫師建議孕期37週就練習擠奶
許多媽咪們害怕不會擠奶、奶水分泌不足，無法讓小孩順利吸奶，無形中造成媽媽的心理、生理壓力，日前婦產科醫師林思宏醫師在臉書發文，準媽媽們可以在孕期37週就可以開始練習擠奶，確保產後奶水分泌順利。
林思宏醫師表示提早刺激乳頭、乳暈，可以促進產前乳汁製造，有效提升泌乳量，現在媽媽們產後有母乳空窗期，是由於媽媽們太晚開始、太晚練習，而身體來不及製造乳汁，在孕期37週就開始每天擠奶的話，可以提前儲存奶水，產後即可立即哺育寶寶，減少配方奶使用，也可以提升媽咪們哺餵母乳的信心。
不少準媽咪們疑質，在37週就擠奶會不會造成子宮收縮，進而早產？林思宏醫師解釋，37週後寶寶就已經足月，因此沒有早產的問題，而且子宮收縮與早產是兩回事，收縮不代表早產。
林思宏醫師教導準媽咪們，孕期37週後，在溫水淋浴後或是心情愉悅的狀態下，就可以開始進行產前擠奶，以滅菌後空針收集初乳並冷凍，日後待產時，記得攜帶至醫療院所，以便寶寶誕下後做為營養來源；擠奶後可以使用冷毛巾濕敷乳房，如果乳房疼痛不適，就請停止擠奶。
(中時電子報)
關鍵字：母乳
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