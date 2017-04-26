中市長照預算增加約231％ 服務增為17項

台中市政府今年長照預算增加約231％，長照2.0服務增為17項！（陳世宗攝）

台中市政府呼應中央長照2.0計畫，推動「托老一條龍-721政策」，106年長照經費共12億5,783萬餘元，相較105年僅5億4,469萬餘元，經費大幅成長約231％；服務項目由原8項長照服務增加為17項，使長照服務向前延伸至預防階段、向後延伸至安寧服務，提供完整且連續的服務體系。

社會局局長呂建德說，因應人口老化問題並減輕家庭照顧者負擔，市府整合中央長照2.0政策，從原本長照1.0的8個服務項目，擴大納入失智症照顧、原住民地區社區整合型服務、小規模多機能服務、家庭照顧者支持服務、社區預防性照顧、預防失能或延緩失能照顧等，並結合衛政系統，延伸至出院準備服務及居家醫療，服務項目增加到17項。

社會局表示，在人口高齡化趨勢下，市府以社區為基礎，民眾需求為核心的全齡化照顧服務為目標，為落實區域深耕，106年度整合身障及老人居家服務，區域由14區劃分為17區，服務單位共計22家。105年服務人數共計5,154人，相較104年服務人數4,318人，成長19％。

日間照顧部分，台中市106年4月止老人日間照顧中心共計19家，今年至少增加5家，達24家。105年服務人數共計687人，相較104年服務人數601人，成長14％。

市府積極擴增托顧家庭，截至4月止共計8處托顧家庭。105年服務人數共計45人，受益人次4,090人次，相較104年服務人數37人，成長14％；而老人共餐服務部分，結合各機關以每週至少辦理1次以上共餐活動，鼓勵長輩外出參與，減緩長輩退化之速度；106年4月止老人共餐據點共計221處，105年服務人次計572,696人次，相較104年度服務484,644人次，成長率達11％。

社會局強調，社區照顧關懷據點截至106年3月底共計272處，預計今年度目標達280處，105年服務1,379,285人次，相較104年度服務1,239,306人次，成長率達11%。並於大甲區試辦推動社區整體照顧模式，為失能長者提供連續、多元的服務項目，使其在住家車程30分鐘以內的活動範圍內，接受照顧、預防、生活支援、住宅、以及醫療等項整合性服務，105年服務1,267人次。

(中時)