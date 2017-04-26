蔡政府司法改革 吳敦義：干預行政權！

國民黨參選人吳敦義26日來到新竹，召開「領航、承擔」說明會，數百位支持者到場力挺。(郭芝函攝)

吳敦義痛批蔡英文干預權力分立。(郭芝函攝)

國民黨參選人吳敦義，26日再度來到新竹市，召開「領航、承擔」說明會，數百位支持者到場力挺，向他握手致敬。吳敦義說，若選上黨主席首要任務是重建國民黨，盼黨員將主席的棒子交給他，他必定全力以赴，不辜負大家期待，一起打敗「集權有術、治國無方」的蔡英文，此話贏得現場滿堂喝采。

吳敦義提到司法改革，表示蔡政府又想奪權，憲法明文規定總統職權不能侵犯行政權，若未來最高法院法官由總統任命，若黨羽有罪，上訴到最高法院就會被赦免，換作在野人士、反抗他的人，無罪也會變有罪，是很可怕的侵權行為。

(中時)