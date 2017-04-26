台鐵：未來朝4個方向調漲票價

媒體今天問台鐵可能調整票價方式，記者根據台鐵說法整理成4個方向供您參考。

第一，目前偏向維持2007年由行政院核定票證調整方案，只是該方案調動費率只適用基隆到高雄路段，但目前電子票證已適用全台，所以會擴大調整費率適用範圍。

台鐵說明，關鍵在於2007年原方案費率已通過核定程序，因此如不更動任何費率，就不需要再走一次審核程序，亦即台鐵提出方案後，先送交通部運研所費率審議委員會，再送交通部，最後送行政院國發會審核通過，因此維持原方案將節省審核時間。

據2007年方案，將台鐵列車計價方式，依車種簡化成區間（通勤電車、復興、莒光）、城際車（自強號）讓計價單純化，區間計價為基本里程5公里，起跳價20元，之後每3.6至4公里增加5元，坐滿70公里票價為110元；自強號則提出不同計價方式：里程數未滿20公里（起碼里程）一律45元，超過20公里運價計算方式不變。

第二，電子票證出現之後，自強號也被涵蓋在使用電子票證搭乘及轉乘各級列車70公里範圍內（70公里內電子票證可以轉乘任何車種），因此，台鐵也請運務處評估自強號是否也會在新方案中納入區間計價。

第三，本次票價調整方案也將制定新自強號（太魯閣、普悠瑪）及舊自強號（PP推拉式）票價差異方案，將依據行車時間及離尖峰等因素，不會依據車種新舊調整票價，最後結果可能是新自強號往上調價，或是舊自強號往下調價。至於觀光支線、觀光鐵道調整票價，仍待修鐵路法定義觀光鐵路，再談差異化票價。

台鐵說明，這是依據2007年核定方案，准許仍有彈性調漲範圍，之後將會說明清楚為何調漲，比如提出運量提升、準點率上升等指標。

第四，台鐵仍會評估過去10年物價指數、薪水變動等指數，也有可能調動費率，就要重新走審核程序，不過目前看來各指數影響不大。

先前交通部長賀陳旦表示，2個月內提出台鐵票價調整方案，與專家學者討論後再報行政院審核。對此，台鐵表示，即便票價方案通過，也要花將近4個月修正自動售票機電腦程式，如果順利可望新票價方案年底前上路。

若套算2007年核定公式，松山到板橋，將從20元漲到30元，漲幅66％；以北部最多人搭乘的通勤區間台北—桃園為例，將從42元漲到50元，漲幅19％；高雄—台南，漲幅10.2％。

(中時)