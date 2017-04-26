新手爸爸失控毆打 2月大男嬰顱內出血昏迷送醫

斗六市1名21歲新手父親，22日獨自在家照顧2個月大的男嬰，因經濟壓力等因素情緒失控，竟用手毆打哭鬧的男嬰，造成顱內出血及全身多處瘀傷，經親戚發現送醫，目前尚在加護病房急救中。

被告事後坦承犯行，表示自己因經濟壓力心煩不已，兒子又不知何因大哭大鬧，一時情緒失控動手打了兒子，事後非常後悔。

雲林地檢署訊問後，26日以被告涉嫌殺人未遂犯嫌重大，且有事實足認被告有逃亡及勾串之虞，同時擔心被告情緒不穩可能輕生，向雲林地院聲請羈押禁見獲准。

(中時)