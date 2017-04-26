放火燒人致死 罹精神病更二審輕判11年

宜蘭陳姓男子3年前懷疑好友羅姓男子非禮他女友，還帶去賣淫，他闖進好友住處，潑灑甲苯後點火，將羅男活活燒死。一二審判陳男判刑18年，更一審改判15年，高院更二審考量他患有「器質性精神病」，將陳男輕判11年。

判決指出，有竊盜前科的陳姓男子與76歲的羅姓男子是好朋友，經常結夥行竊，但3年前他被警方盤查，陳南懷疑羅男向警方告密，之後又懷疑羅男性侵他女友，甚至帶其女友去責淫，因而心生不滿。

2014年8月17日下午，陳男先裝一罐甲苯，騎機車載女友到羅男位於宜蘭市的租屋處，趁對方在床上熟睡，將整罐甲苯倒在羅男身上，羅男雖然驚醒，但陳男拿出打火機點火，羅男瞬間被燒成一團火球，光著身子跑出屋外哀嚎求救，送醫後經3天死亡。

高院更二審認為，被害人死前在醫院證稱陳男縱火，佐以其他證據證明陳男殺人犯意明確，他犯行手段凶殘，且未與死者家屬達成和解，考量經鑑定陳男屬器質性精神病患者，依殺人罪將他輕判11年，全案可上訴。

(中時)