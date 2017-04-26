兩岸解凍金融先行？金管會：正籌備會議並邀陸方

兩岸關係下半年轉暖？金管會主委李瑞倉26日在立法院財委會回答立委質詢時表示，兩岸金融三會對口單位互動仍正常，且金管會正在籌備一場大型國際會議，規劃要邀請大陸銀監會、保監會及證監會相關人員參與。

兩岸金融三會原本每年會輪流舉辦首長會議，但在2015年台灣舉辦二場在台首長會，即金銀會與金保會，以及金證會改用電話會議後，已有一年多未再舉行首長會議，但由於這次主辦權在大陸，若對岸未邀約，金管會也無法籌辦。但李瑞倉表示，日常監理及窗口互動仍維持正常，若金管會有要赴大陸實地檢查，也可與大陸三會聯繫，一起合作金檢。

李瑞倉同時透露，金管會正在籌備大型國際會議，計畫邀請對岸三會與議題相關的人員來台參加，但因兩岸關係敏感，目前會議細節及議題都不方便透露。

(工商)