六月鬆口認了鬧離婚 「沒吵架應該會生一打」

六月被爆與李易請牧師調解離婚。（圖／取自蔡君茹＊六月臉書）

六月認了曾請牧師調解離婚。（圖／取自蔡君茹＊六月臉書）

六月、李易結婚6年，育有一子一女。（圖／中時資料照片）

演藝圈銀色夫妻六月、李易2011年結婚，育有一子一女，今(26日)周刊爆料兩人結婚6年來曾3度請牧師調解離婚，稍早六月在臉書鬆口認了確實有此事，但只有1次，她更輕鬆表示夫妻之間沒有不吵架的，但兩人都生兩個寶寶了，打趣說：「如果都很恩愛又沒有吵架應該會生一打吧！」

六月稍早回應周刊報導，澄清兩人結婚6年多來真正請牧師調解只有1次，時間點是落在結婚剛滿1年的時候，主因是適應不良、價值觀差異大，但經牧師開導後，已經大事化小、小事化無，六月更感性說，當媽後聽到〈家後〉和〈心肝寶貝〉這兩首歌都會忍不住泛淚，尤其聽到「才知道幸福是吵吵鬧鬧」這句歌詞，更讓六月心有戚戚焉。

最後，六月輕鬆表示，夫妻間偶爾吵架是正常的能量釋放，若一年中有200次想賞對方巴掌、100次想離家出走、50次想離婚，不用太過擔心，婚姻就是這樣，「有相處就會有摩擦、記得好好修復就好」，如果只是因為這樣就覺得對方不是「對的人」，「恐怕就會一直換人了」。

(中時電子報)