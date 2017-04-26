說謊建中生可能上清大 校方這麼說

臺灣大學24日公告個人申請第二階段結果，建中生周展帆（蹲者）冒充考上臺大醫科的同學趙文傑受訪，並把過程張貼到臉書，26日他向學校老師坦承，會這麼做是「覺得好玩」。(中央社)

台灣大學個人申請、醫學系繁星推薦入學日前放榜，建中高三生周展帆冒名同學趙文傑接受媒體採訪，事後還沾沾自喜，認為「讓周圍的人看到一件新奇的事」，周生目前申請入學備取順序較前的是清大經濟系，清大表示，年輕人最任何事都要考量後果，並且審慎為之，開玩笑的前提不應影響他人。

大學個人申請管道陸續放榜，周生目前備取順位較前的是清大經濟系備取第8名，未來有機會成為清大學生。

對於假冒同學受訪的行為，清大教務長戴念華表示，「開玩笑的前提是不影響他人」，該生可能只是因為好玩冒名接受採訪，卻影響到新聞的正確性，也連帶影響撰稿記者。

戴念華說，年輕人一時興起，切缺周覓的考慮，相信此次事件也是一個機會教育，教導學生做任何事都要考量後果，並審慎為之。

(中時)