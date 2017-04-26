馬幼興被控性侵大逆轉！竟是T女星劈腿2男栽贓

捲入性侵疑雲的本土劇男星馬幼興去年出面控唐少萱誹謗、誣告。(本報系資料照，陳志賢攝)

本土劇男星馬幼興去年6月遭T姓女藝人泣訴性侵，還被奪走初夜，想不到這全是謊言一場。週刊今(26日)報導，彰化地檢署追查後，認定因是唐少萱為隱瞞劈腿2男星事實，栽贓馬幼興，最後以誣告等3罪起訴唐少萱。

馬幼興因為拍攝《戲說台灣》認識唐少萱，去年遭唐少萱匿名指控遭性侵奪走初夜，還不顧她月事來硬上，讓她崩潰泣訴很想死，然而據《壹週刊》報導，檢方才追查此案，發現兩人LINE對話紀錄曖昧且露骨，去年7月6日發生關係後，唐少萱、馬幼興還互稱「老爺」、「夫人」調情，明顯與唐少萱出現控訴的反應不同。

最後檢方釐清案情，發現其實真相為唐少萱同時劈腿馬幼興、與同劇演員陳帝源，擔心劈腿一事曝光，才栽贓馬幼興性侵；至於明明不是處女卻稱是第一次？唐少萱辯稱：「只要不是跟自己喜歡的人發生關係都是第一次。」

對於真相大白，馬幼興感謝司法還他清白，至於被檢方以誣告等3罪起訴的唐少萱，則表示不接受採訪。

(中時電子報)