林憶蓮傳又拒絕男友求婚 全為了「她」

傳恭碩良趁著女友奪得《歌手》冠軍再度求婚，但遭林憶蓮拒絕，因擔心影響到18歲的愛女喜兒。(中時資料照片)

歌后林憶蓮與小12歲的鼓手男友恭碩良感情穩定甜蜜，她參加競賽節目《歌手2017》，男友擔任她的御用鼓手，一路守護她拿下冠軍，讓人動容，而近日傳出，恭碩良再度求婚，但第N度遭天后拒絕，據傳，林憶蓮為了愛女選擇不再婚。

據《鏡週刊》報導，50歲的林憶蓮，最為人所熟知的一段情史，便是與李宗盛那段為期6年的婚姻，育有1女的兩人，於2004年離婚，林憶蓮帶走了孩子，李喜兒目前已經18歲，而林憶蓮在離婚後，曾跟前男友陳輝虹在一起2年，2010年才因工作，與合作的恭碩良相識相戀。

林憶蓮與恭碩良不僅愛情的部分穩定，工作上也是最好的夥伴，他為女友的專輯、演唱會打鼓，也為她譜曲，評價不凡，而兩人愛得熱切，2013年曾爆出林憶蓮狠甩恭碩良，罕見讓天后發聲明認了姊弟戀，更強調兩人會一直維持戀愛關係，被解讀為好事近，甚至2015年傳出兩人已在美國登記結婚，最後無疾而終。

這次林憶蓮以港幣兩千萬元(約新台幣7,800萬元)唱酬加盟《歌手2017》，恭碩良從沒缺席，12集節目中都能看到他打鼓的身影，香港娛樂圈一度盛傳「林憶蓮拿《歌手》冠軍就會宣布結婚」，傳恭碩良也趁著奪冠熱潮再度跟女友表達結婚意願，然即便他和喜兒相處融洽，但林憶蓮仍擔心再婚會影響到愛女，因此拒絕，而針對此事，林憶蓮經紀人則表示：「沒有(求婚)」。

(中時電子報)