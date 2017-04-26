蛋產業蒸發千萬元 魏明谷北上為蛋農發聲

縣長魏明谷和縣籍立委今天再北上發生，希望能物蛋產業止血。（吳敏菁攝）

採樣蛋雞場都是籠式飼養，現場採樣結果尚未出爐。（吳敏菁攝）

食藥署公布疑似戴奧辛雞蛋衝擊全國養雞產業，雞蛋講批發價從28.7元降到22.7新低，１箱少掉120元，11萬箱一下子就蒸發1320萬元，縣長魏明谷和縣籍立委今天再北上，強調疑似3家蛋雞場的蛋品已受移動管制且全部封存，現在市面上販售的彰化雞蛋是安全健康的，希望能為產業止。

中華民國養雞協會蛋雞組長洪金獅則痛批，不知哪裡檢出的1顆雞蛋害死全國農民了，未複檢確定就公告，太片面了，政府太不負責了。

全國雞蛋產量近2顆就有1顆雞蛋產自彰化，彰化縣目前有822家的蛋雞場，戴奧辛雞蛋，衝擊了全國蛋雞產業，今天彰化縣長魏明谷和彰化縣籍立法委員洪宗熠、陳素月、黃秀芳在立法院召開記者會，為彰化縣蛋農的生計發聲，中華民國養雞協會、彰化縣養雞協會等也都前往陳情，魏明谷強調，未複驗就公告，蛋農如果因此遭受無妄之災，縣府會協助蛋農提出國賠。

3立委也痛批，食藥署一項不明確的資訊公布，讓彰化縣的蛋農有苦難言，要求盡速釐清問題以及汙染的來源，不要讓風暴再擴大了。

衛福部食藥署食品組組長潘志寬表示，發現雞蛋疑似含有戴奧辛之後，由衛福部、環保署及農委會針對可能的源頭進行清查，目的是要儘快釐清來源，相關的抽驗結果這兩天將有結果出來。

農委會畜牧處副處長王忠恕說，這次疑似戴奧辛的事件，農委會也很難過，現階段市面上流通的雞蛋絕對是安全的。不需要馬上改變飲食習慣，相關行政單位也正努力做出檢驗報告，之後也會向大家說明後續的措施並趕緊行動，讓市場早日恢復正常，農委會也會啟動產銷調節的措施，現在所有事情中央與養雞協會也正在規劃中，請所有雞農、盤商大家共同面對這個問題。

環保署毒物及化學物質局組長許仁澤表示，目前清查沒有特定的汙染源，並有針對雞隻相關的環境檢測進行採樣，包括空氣、水、土壤等，如果有進一步的檢測結果，將會向大家說明。

(中時)