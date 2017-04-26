花生是長生果？嘉義大學研究証實：可延長壽命

嘉義大學校長邱義源（右）與閎庄股份公司執行長張永霖（左）簽署技術移轉授權書。（呂妍庭攝）

嘉義大學校長邱義源研究花生長達40年，有「花生博士」之稱。（呂妍庭攝）

嘉義大學校長邱義源指花生芽粉中的「白藜蘆醇」和「花生素1號」，有助延長壽命。（呂妍庭攝）

嘉大和閎庄股份公司已合作研發花生膠囊等產品。（呂妍庭攝）

嘉大和閎庄股份公司已合作研發花生膠囊等產品。（呂妍庭攝）

嘉大和閎庄股份公司已合作研發花生膠囊等產品。（呂妍庭攝）

嘉大和閎庄股份公司已合作研發花生膠囊等產品。（呂妍庭攝）

嘉義大學研究團隊經過多年研究，証實花生的成分可延長壽命。(呂妍庭攝）

嘉大和閎庄股份公司已合作研發花生膠囊等產品。（呂妍庭攝）

俗稱「長生果」的花生真能助人延長壽命？長期研究花生奧密長期40年的嘉義大學校長邱義源及其研究團隊，將花生所含的活性花生芽粉中的成分「白藜蘆醇」及生物活性更強的家族成分arachidin-1，又稱「花生素1號」，以膳食補充方式，添加在小鼠基礎飼料中，分別每天餵養兩種純品系和近親交配品系高齡小鼠，進行750天及762天動物實驗到全數自然死亡，透過實驗控制過程，發現飼料補充花生芽粉確有產生延長壽命效果，今26日有「花生博士」之稱邱義源以科學數據，向外界宣告這項醫療保健上的重大研發突破。

邱義源表示，這項研究成果已分別於2016年10月被邀請至義大利羅馬「第15屆國際食品製造科技研討會」中發表，並於2017年1月正式發表於國際「食品與營養科學期刊」上，強調研發團隊累積長時間所完成的一系列研究成果，將落花生從農業雜糧作物提升至生醫保健，確實是生物技術產業所期待的一項重大突破。

因這項研發成果受到產業界高度關注，2016年嘉大就和「閎庄股份有限公司」簽訂產學合作計畫，先以近300萬元經費針對實驗室研究成果進行試量產探討與膳食補充產品研發，今上午邱義源與閎庄股份有限公司執行長張永霖正式簽署技術移轉授權書，表示正式進入商品化開發階段，預期1年內就可以推出膳食補充食品，不過因衍生開發的技術及產品具新創性，也有高風險，嘉大提出以20年逐步提高洐生利益回饋金方式進行授權，鼓勵新創公司勇於承接新技術，開發新產品。

邱義源進一步透露，研發團隊針對白藜蘆醇和arachidin-1進行雌激素調控功能的系列探討，從實驗結果顯示，白藜蘆醇及Ara-1均具有荷爾蒙調節和脾臟Treg細胞活性的調節功能，而且花生素1號活性比白藜蘆醇強，而Ara-1在活性花生芽粉中的含量又比白藜蘆醇高出很多，意謂熟齡男女藉白藜蘆醇及其家族成分調節荷爾蒙，可舒緩並順利度過更年期，所以花生芽粉要對人體產生效果，最關鍵時期就在所謂更年期。

張永霖已表示，會根據研究結果開發特定族群市場，但由於花生經常受到颱風等天候因素影響產量，嘉大和閎庄公司已採契作方式跟雲嘉一帶農民保價收購，但張永霖也擔心重演去年收成量淒慘狀況，表示可能尋求溫室栽種等方式來確保品質和產量正常供應。

(中時)