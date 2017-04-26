竹縣特教師連3年涉打學生惹議 人本、家長今抗議

學生家長今上午至新埔國小，抗議陳師、校方作為。（莊旻靜攝）

學生家長今上午至新埔國小，抗議陳師、校方作為。（莊旻靜攝）

林姓女童父親（右）出示女兒受傷照片，痛陳陳師的不適任作為。（莊旻靜攝）

人本基金會新竹分會主任李慧貞今質疑校方、教育處作為，讓不只1個學童受傷。（莊旻靜攝）

人本基金會新竹分會整理陳姓特教老師歷年爭議事件。（人本教育基金會新竹分會提供）

新竹縣新埔國小特教班陳姓老師在2015、2016年疑似分別毆打、抓傷2名特教學童，最後導致2童轉學，陳師因此遭記小過、並輔導期2個月，但申訴成功後返校繼續任教，今年卻又爆發另件涉嫌毆打學生案，今天（26日）人本教育基金會新竹分會與家長在新埔國小門口抗議陳師、校方及教育處處置，新竹縣教育處副處長李國祿在後續記者會上承諾，明天（27日）就將陳師調離新埔國小。

林姓女童家長今天表示，1月初發現女兒大腿內側出現傷痕，但女兒避重就輕回答「自己摔傷」，後來幾度詢問，才坦承是被老師打傷「但老師說絕對不可以告訴爸爸」。

林父表示，女兒原先在關西國小就讀，但因他工作調動，前年轉往新埔國小特教班，去年1年就掉了5、6公斤，今年初發現女兒遭打，他後向學校提出抗議並提起告訴，校方發現特教班內監視器未保留事發當日影像，經處理後，陳師在校內圖書館服務，不過林童卻因害怕，不願返校上課。

人本基金會新竹分會主日李慧貞表示，陳姓特教老師早在2015年因張姓女童吃飯慢，而打其頭部，2016年更抓傷徐姓男童手肘關節，甚至故意裝過量午餐給徐童，導致徐童吃了過量食物而嘔吐，最後2童都轉往他校繼續就讀。

去年因徐童案件，新埔國小教評會認定陳師管教不當，記小過1次、輔導期2個月，陳師中間一度轉往特教資源中心任職，但隨後提起申訴，駁回小過處分，並回到新埔國小任教。

「學校要到什麼地步，才能讓小孩不再受傷？」李慧貞質疑，陳師具有16年教學資歷，但透過輔導紀錄，卻看到陳師連布置教室都需輔導團指導，也不會主動觀察孩子情緒，「為何這樣的老師可以繼續留任？」李慧貞也主張，若再進入不適任教師處理機制，不應只看今年個案，要綜合整理陳師過去幾年的爭議案件，且包含學校、當中行政人員是否有所疏失，應一併追究。

新竹縣政府教育處副處長李國祿、特教科長范貴嬋以及新竹縣議員周江杰、高偉凱等人，今上午出席人本教育基金會新竹分會在縣議會召開的記者會，李國祿當場先解釋，陳姓教師因去年1案處分提起申訴，當時申評會全數通過駁回陳師處分，理由為「無事證證明陳師傷害孩子」，但他認為，此案應有更高道德標準看待。

李國祿也表示，當時先詢問林姓女童家長，是否願意將女童轉回關西國小就讀，教育處願意支付來回交通車費用，但林父則認為「錯不在孩子」，也堅持陳師應離開教學現場，「避免再有學生受害」。

高偉凱表示，現行制度有一定程序，但要求教育處用「用力」輔導學校，做好證據和程序，也指出陳師任教班級受傷學生比例高於一班班級，即使無明確事證，這點「相關性」也應列入考慮，要求將陳師調至「沒有小孩，只有大人」的工作場合。周江杰也質疑「輔導團功能何在？」

李國祿今天表示，關於陳師的不適任教師處理機制會同步啟動，但會先透過行政裁量，要求陳師明天即離開新埔國小到特教中心服務。

(中時)