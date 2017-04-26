工作低薪、過勞 嚴長壽勉勵青年：學到東西就值得

公益平台文化基金會董事長嚴長壽。(中時資料照)

面對低薪、過勞的就業環境，台灣年輕人抱怨連連，公益平台文化基金會董事長嚴長壽今到台師大通識讀書會講座演講，會後受訪時建議，年輕人應選擇「可以學到東西」的工作，不要計較薪水，先厚實自己的實力，才能走的長遠。

嚴長壽說，對年輕人來說，扎實學習非常重要，如果在某一企業中，可以學到東西，那麼就算這份工作一開始的薪水不夠好，也依然值得，畢竟過去在學生階段，要繳交學費才學得到東西，他不建議年輕人找到只有好的待遇，卻無法增強實力的工作。

嚴長壽把厚實能力的過程比擬為槍枝，他說，手槍很短，因此子彈在槍枝內停留的時間也短，打出去的距離也很近，但步槍就不同，槍枝很長，子彈雖停留的久，但卻可以發射的很遠，「年輕人也要有這樣的耐力」，工作一直跳來跳去，又不厚實自己的能力，很難走的長遠。

先前全聯董事長徐重仁批評年輕人很愛花錢，嚴長壽說，其實這不是年輕人的錯，因為現在的家庭普遍較為優渥，自然不像老一輩的他們一樣，需要拿出部分薪水支應家計。

他建議年輕人如果覺得在台灣學習還不滿意，可以到國外學習，才知道世界有多大。

(中時)