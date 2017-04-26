工作低薪、過勞 嚴長壽勉勵青年：學到東西就值得
面對低薪、過勞的就業環境，台灣年輕人抱怨連連，公益平台文化基金會董事長嚴長壽今到台師大通識讀書會講座演講，會後受訪時建議，年輕人應選擇「可以學到東西」的工作，不要計較薪水，先厚實自己的實力，才能走的長遠。
嚴長壽說，對年輕人來說，扎實學習非常重要，如果在某一企業中，可以學到東西，那麼就算這份工作一開始的薪水不夠好，也依然值得，畢竟過去在學生階段，要繳交學費才學得到東西，他不建議年輕人找到只有好的待遇，卻無法增強實力的工作。
嚴長壽把厚實能力的過程比擬為槍枝，他說，手槍很短，因此子彈在槍枝內停留的時間也短，打出去的距離也很近，但步槍就不同，槍枝很長，子彈雖停留的久，但卻可以發射的很遠，「年輕人也要有這樣的耐力」，工作一直跳來跳去，又不厚實自己的能力，很難走的長遠。
先前全聯董事長徐重仁批評年輕人很愛花錢，嚴長壽說，其實這不是年輕人的錯，因為現在的家庭普遍較為優渥，自然不像老一輩的他們一樣，需要拿出部分薪水支應家計。
他建議年輕人如果覺得在台灣學習還不滿意，可以到國外學習，才知道世界有多大。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。