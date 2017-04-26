唱紅《天若有情》 袁鳳瑛單身26年想披婚紗自己買
香港歌手袁鳳瑛唱紅90年代劉德華和吳倩蓮主演的電影《天若有情》主題曲，同名歌《天若有情》也跟著大紅，此曲還獲得香港金像獎原創電影歌曲提名，但歌紅袁鳳瑛卻沒跟著爆紅，袁鳳瑛浮沉演藝圈多時，踏入歌壇26年來，感情一片空白，袁鳳瑛至今仍單身，不過她仍想披白紗，袁鳳瑛則說「只好自己買來穿」。
袁鳳瑛以《天若有情》打開知名度，踏入演藝圈，不過歌紅人沒紅，加上袁鳳瑛幾年前她因生意失敗，差點走上絶路，所幸親哥哥拉她一把，現在袁鳳瑛從事教唱歌和從事德育教育工作，偶爾登台演唱，近日袁鳳瑛接受香港《蘋果》專訪，她向哥哥表達感謝「支持我，終於救回自己。」
袁鳳瑛出道至今，長達26年沒有男友，51歲仍還是小姑獨處，袁鳳瑛對戀情態度不強求，淡然說：「暫時我的愛已經分給我的學生。」而她被問是否想披婚紗，袁鳳瑛表示當然想「只好自己買來穿囉！」
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