中庄分隊隊員停休救災 高市議會頒加菜金
高市大寮中庄消防分隊轄內日前發生民宅火警，1名70多歲阿嬤受困，當時隊員吳漢樺放棄休假，主動加入救災行列，進入火場救出這名阿嬤，高市議長康裕成、副議長蔡昌達獲知後，了解中庄分隊因救護人力吃緊，隊員經常自願停止休假服勤，26日特地前往慰勞，勉勵他們為守護民眾生命安全的付出。
高市副議長蔡昌達今日代表議會，前往中庄消防分隊頒發慰勞金，他說，高市消防局第三大隊中庄分隊實際救災救護人力僅19人，分2班值勤，守護整個中庄地區，因為人力吃緊，遇到重大災害狀況，隊員經常得主動放棄休假，配合救災工作。
蔡昌達代表議會頒發2萬元慰勞金，為隊員加菜，並請消防局針對犧牲休假、投入救災的隊員吳漢樺等人敘獎鼓勵。
(中時)
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