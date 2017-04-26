NBA》喬強生一投定江山 爵士鑿沉快艇聽牌
季後賽愈打愈來勁的喬強生，26日在與快艇之戰的最後19秒中距離跳投得手，幫助爵士取得5分領先優勢，最終96比92險勝對手，系列賽3比2聽牌。
快艇教頭之子小瑞弗斯雖然在這場比賽提前傷癒歸隊，但缺陣11場比賽的他在板凳席上似乎找不到手感，只出賽18分鐘4投0中，完全提供不了任何戰力。不過，快艇仍舊在首節取得2分領先優勢。
前來踢館的爵士，在二、三節展開蠶食計畫，不但逆轉超前，而且還帶著64比58的6分領先優勢來到決勝節。兩隊在第四節的12分鐘比賽打得格外激烈，爵士最多領先8分，但快艇立刻回敬8比0攻勢追平，不過，戈登海沃德與胡德連續飆進兩顆三分球，爵士再度要回領先地位。
最後36秒保羅兩罰俱中，快艇87比90，喬強生在喬治希爾的助攻下投進13呎跳投，時間剩下19秒，爵士領先5分，保羅雖然想要力挽狂瀾，兩罰加上三分球，包辦球隊最後5分，可惜時不我予，快艇最終還是飲恨落敗。
爵士在決勝關頭喬強生的跳投，以及喬治希爾的連續4罰，總算保住了勝利果實，戈登海沃德27分、8籃板、4助攻最佳，胡德16分，喬強生14分、8籃板，喬治希爾12分、5籃板、7助攻，中鋒戈貝爾11分、11籃板、5抄截，迪奧10分。
快艇保羅船長28分、9助攻，J.J雷迪克26分，狄安卓喬丹14分、12籃板，輸到這場主場比賽之後，第6戰將遠征鹽湖城，如果再找不到突破爵士防線的方法，季後賽之路恐怕要止步於此了。
(中時電子報)
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