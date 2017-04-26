建中生頂替受訪 教長潘文忠：別把正向介紹變負面
台大申請入學本周一放榜，媒體採訪建中表現出色的學生，但卻有周姓學生頂替考上台大醫學系的趙姓學生受訪，為了就是整記者。教育部長潘文忠今天表示，學生如果答應受訪，就應該據實呈現，不要將原本是媒體正向介紹變成負面事件。
每到放榜日，媒體都會到學校採訪表現出色的學生，本周一台大申請入學放榜，媒體到建中採訪，但卻有一位錄取台大醫學系的趙姓學生及一位清大備取的趙姓學生合謀，由周生穿著趙生的制服受訪，之後還在網路洋洋得意寫下整記者的過程，引起軒然大波。
對此，潘文忠表示，學生如果不想接受媒體採訪，可以明確表達態度，但如果答應受訪，就要用審慎的態度因應，因為這些公開的言論，最後都會被檢視。
潘文忠說，此次建中學生可能以開玩笑的方式來面對媒體，但如果是頂替或是不真實的呈現，都可能產生誤導，將原本是正向的介紹變負面，那就不好了。
(中時)
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