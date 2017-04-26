高市「公益櫥窗」家數增 替毛孩子找新家

高市動保處前年推動「公益櫥窗」，在合作的寵物店展示流浪犬，增加民眾認領養意願，至去年底認養數達140隻。（高市動保處提供）

高市動保處前年推動「公益櫥窗」，在合作的寵物店展示流浪犬，增加民眾認領養意願，至去年底認養數達140隻，今年再有「全國動物醫院」加入公益櫥窗行列，提升企業形象之外，也為更多毛孩子找到新家。

高市動保處長徐榮彬說，動保處收容所專業獸醫師挑選年齡約3個月、個性親人的流浪幼犬，經過施打疫苗、驅除體內寄生蟲、並植入晶片後，送到寵物店公益櫥窗，1年多推廣期以來共140多隻獲認領養，而今年25隻毛小孩，也已有22隻找到新家，認領養率高達92％，遠高於在收容所內的認領養率。

目前高雄有13家寵物店加入公益櫥窗行列，奧斯卡寵物量販店除了原有櫥窗之外，最近也邀全國動物醫院共襄盛舉，並協助無償替櫥窗內的毛孩子健康把關。

(中時)