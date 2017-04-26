抗議前瞻強渡關山 徐世榮號召下午3點民進黨前靜坐

立法院經濟委員會今初審《前瞻基礎建設特別條例》，在藍綠一陣推擠叫罵聲中通過初審，長期關注居住正義的政大教授徐世榮得知前瞻特別條例被強硬通過後感到不滿，號召今天下午3點到民進黨中央黨部前靜坐抗議。

徐世榮今天在臉書上表示，擔任經濟委員會召委的邱議瑩直接在宣讀完條文後，宣布委員會審查通過了，讓他感嘆「唉，民進黨已經是個進化的獨裁者了！」他完全無法認同立法院民進黨團今日的「獨裁作為」，決定率眾到民進黨中央黨部前靜坐抗議。

反南鐵東移自救會長陳致曉也隨後在臉書響應徐世榮，號召群眾到民進黨前抗議，陳致曉痛批「錢沾粗暴通過！全民隨機屠殺要開始了！」

(中時)