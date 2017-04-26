台中市議會成立「作廢BRT調查小組」深入調查

台中市議會「作廢BRT調查小組」，今天召開第一次會議由召集人黃馨慧主持！（陳世宗攝）

交通局長王義川（右）親自出席調查小組會議，針對議員要求的資料，允諾於收到文後兩周內提供。（陳世宗攝）

台中快捷巴士(BRT)從興建到終止，到底是何因素終止？台中市議會組成專案小組深入調查！26日調查小組召開第一次會議，決議請交通局盡速提供委員索取的BRT相關資料，並安排BRT「行控中心」、「梧棲機場」、「車站」等處現勘行程，並邀請專家學者、顧問共同參與調查。

交通局長王義川指出，議員要的資料將在收到文後2周內提供，並依調查小組決議安排時間，擇日現勘BRT「行控中心」、「梧棲機場」等處。

市議會「作廢BRT調查小組」，今天召開第一次會議！召集人黃馨慧說，當初在市議會第4次定期會質詢，藍綠議員對市府作廢BRT，有各種不同疑問？。民眾有納稅的義務，但也應該要有「知的權利」。

黃馨慧指出，成立調查小組後，最終目的是要了解市府作廢原因，避免日後政府重蹈覆轍，重大建設「蓋了又拆」；此舉不但浪費錢、又有負面交通效應。

市議員何文海說，縣市合併後興建BRT，全部民進黨團議員都反對，尤其縣區議員質疑為什麼20多億車站地點，預算都編在市區、靜宜大學附近；BRT車道規劃在台灣大道兩側根本是設計錯誤，影響道路兩邊商店生意，偏偏前朝說服議員支持，還規劃六線齊發。

市議員李中、顏莉敏認為，調查小組不應該排除檢視前朝規劃是否有錯誤或瑕疵，既然BRT作廢了，市民也沒有管道了解；畢竟一項政策耗費近30億元，突然被作廢，市府又沒有說明清楚原由，身為民意代表，有監督市政責任、釐清問題，給予民眾合理的交代。

會議決議調查小組將邀請各界專家、學者共同參與調查，也請交通局盡速安排BRT「行控中心」、「梧棲機場」等處的現勘行程。

(中時)