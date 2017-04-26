持刀押人尋女友 警快打查獲槍毒
新北市31歲陳姓男子日前與19歲的蔡姓女友吵架，蔡女負氣投靠住在板橋南雅東路的古姓女子，刻意避不見面，今（26）日凌晨12時許，陳男得知友人「阿廷」和李姓男子情侶檔要到古女住處，陳男立即夥同30歲劉姓友人分持開山刀、砍刀趕到南雅東路堵人。
陳、劉到場後，發現阿廷等3人正在樓下超商購物，陳男立刻入內亮刀，挾持阿廷上3樓古女住處叫門，民眾見狀，隨即向警方報案。
板橋警分局獲報，立刻啟動快打部隊趕赴，到場見3樓出租套房大門敞開，陳男正持刀與女友爭吵，員警立刻喝令陳男棄刀蹲下，在門口觀望的李男情侶檔則企圖趁隙開溜，但眼尖的員警發現李男暗中丟棄隨身背包，員警立即攔下李男情侶，從背包內起獲改造手槍1把及子彈6發，李男的陳姓女友皮包內也起出1支槍管。
警方進入屋內察看，查出古姓女為毒品通緝犯，並於屋內查到大批海洛因、安非他命、K他命等毒品，警方遂將現場4男3女帶回偵訊。
偵訊後，全案依毒品、槍砲、妨害自由等罪嫌移送偵辦，被挾持的阿廷則於採尿送驗後請回。
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(中時)
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