54歲關之琳懶再找新歡 驚喊「已經放棄了」
電眼美人關之琳前年認了和富商陳泰銘隱婚又閃離，恢復單身後的她，先前被爆與Super Junior-M大陸籍成員周覓談姊弟戀，但雙方都澄清只是好友，近日關之琳出席公開活動，透露54歲的她還有學滑雪、開個人品牌等心願待完成，至於找新歡，她竟驚人自曝：「不想了！已經放棄了」，將此列為心願清單的最後一項，除非緣分上門再說。
關之琳昨晚以創意總監身分出席晚宴，透露未來品牌創作會加入許多個人生活經驗，例如最喜歡的滑雪，自曝50歲時列出心願清單，希望未來能完成這些夢想，「第一是創立品牌、第二是學滑雪、第三是學打鼓等」，實行力超強的她更驕傲表示目前已經完成4、5樣，滑雪則是她現在最愛的休閒運動。
現場媒體問關之琳，最後一個願望是否是找到另一半長相廝守？她笑著說：「不想了，已經放棄了，有緣再說」，並自曝清單中最難的是想學象棋，記者打趣叫她找個象棋高手當男友，便可以兩個願望一起實現，關之琳則爆笑回那約會時不會很像兩個石像坐在一起，「也是可以考慮，還可以防止老人癡呆。」
(中時電子報)
關鍵字：關之琳
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