司改會議決議 檢察署去「法院」化
司改國是會議第三分組今日召開第五次會議，攸關檢察官屬行政官或司法官的定位問題，經熱烈討論後並無定案，本次國是會議將不再討論；但分組委員做出重大決議，包括檢察署去「法院」化，建立一二審檢察官輪調機制，主任檢察官以票選為原則等重大決議。
至於檢察官法、檢察署法，將檢察官對外獨立行使職權入憲、檢察總長改由法務部長圈選等議案，則未獲通過。
檢察署去法院化，指的是現行的台北地方法院檢察署，未來將更名為台北地方檢察署；台灣高等法院檢察署，更名台灣高等檢察署；最高法院檢察署改為最高檢察署。國是委員林達認為，有助於避免民眾混淆，也能減少審檢一家的疑慮。
至於一二審檢察官輪調機制，目的是改變現行一審檢察官升任二審檢察官後，幾乎都在高檢署待到退休，檢察體系缺乏活水流動及「升官文化」等缺點。
現行一二審檢察署主任檢察官由法務部長圈選派任，法務部長邱太三日前已聲明放棄圈選權，今日司改會議也決議，未來升任主任檢察官以檢察官選舉為原則。
法官林孟皇提案檢察總長應由法務部檢審會提出3 到5 名人選，供法務部長圈選後，經行政院送交立法院同意後任命，但邱太三當場表示此舉恐導致檢察總長還得拉票，也恐行政官化，經委員會票選後，該案並未過關。
(中時)
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