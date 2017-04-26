沒有代孕！黃曉明曝光Baby孕肚照打臉狗仔

黃曉明曝光Baby孕肚照！（圖／取自黃曉明微博）

大陸第一狗仔卓偉日前在網上回應網友提問，意外暗示Angelababy是「代孕」，更說向來高調的黃曉明，也鮮少曝光愛妻孕肚，加上Baby生產完後到處跑，被指很不像孕婦；沒想到黃曉明今無預警在網上示愛老婆，更貼出Baby孕肚照，打臉卓偉！

黃曉明今突然在網上貼出老婆Angelababy懷孕時的孕照，更說「沒別的，就是覺得當媽媽太不容易了！」似乎是在說沒有特別要打臉卓偉的意思，他感性說「全世界的媽媽都是最偉大的，我愛媽媽！」

只是因為先前黃曉明被指都沒曝光過Baby孕肚照，老婆被質疑代孕，他突然就曬出老婆懷孕期間的孕肚照，被讚是真男人！

(中時電子報)