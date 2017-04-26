NBA》例行賽MVP？ 韋少季後賽一輪出局
韋斯布魯克憑藉單季42次大三元以及單季場均大三元的絕佳表現，例行賽MVP呼聲居高不下，根據各方統計，這座獎項十之八九應該會落在他的手上，但就算是個人表現再如何出色，隨著雷霆1比4被火箭淘汰之後，韋斯布魯克的季後賽之路也止步了，有可能步上諾威茲基與摩西馬龍的後塵。
韋斯布魯克有能是NBA史上第4位MVP得主卻在季後賽一輪遊，前次是諾威茲基，他在2006-07賽季帶領小牛拿下例行賽最佳戰績，德國佬也順利拿下MVP，沒想到小牛卻在季後賽首輪被老八勇士淘汰。
再往前追溯就是火箭的摩西馬龍了，他非常悲情兩度嘗到苦果，分別是1981-82球季，他的例賽MVP光環卻因首輪1比2不敵馬刺而破滅；1978-79賽季，摩西馬龍帶領的火箭是第4種子，但0比2敗給老鷹。
至於史上第一人就是威斯安索(Westley Sissel Unseld)，這位才華洋溢的老兄，1968年加盟華盛頓子彈隊，菜鳥球季就拿到例賽MVP以及最佳新人，但他帶領的東區頭號種子在季賽首輪遭到尼克橫掃出局。
(中時電子報)
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