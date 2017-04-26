出庭罵檢方「垃圾」還持椅作勢攻擊 男子下場是...
1名重聽的王姓男子去年涉及傷害案出庭應訊，不滿法警講話太大聲，竟咆嘯公堂、辱罵檢察官「垃圾」，還拿椅子作勢要砸法警、檢方，這猖狂行徑的下場就是再罪加2條；高雄地方法院審結，依妨害公務、侮辱公務員等罪判他拘役80日，得易科罰金，全案可上訴。
王男2016年5月11日下午3時59分，因傷害案件以被告身分到高雄地檢署第二偵查庭接受偵訊時，因其表示有重聽，對於林姓法警重複檢察官問話內容的音量太大，致他因而心生不悅。
王男當時腳又不舒服，請林姓法警拿椅子讓他坐，認為法警椅子來時卻用力擺放，覺得不受尊重，竟對法警大聲咆哮，還用力拍打偵查庭內的桌子並丟擲椅子；不料邱姓法警前來支援，王仍不罷休，又高舉偵查庭內的椅子作勢揮向法警，還出言「垃圾檢察官（台語）」等話，當場侮辱執行偵訊職務的王姓檢察官。
王男接續以雙手高舉椅子朝檢察官作勢丟擲，從其言行及作勢砸椅子行為，足以貶抑檢察官的社會評價，後經數名法警入內共同協助壓制王，他才罷手。而王男這種藐視公堂、目無法紀的離譜行徑，也讓他自己又再吃上另起官司，還1次罪加2條。
(中時)
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