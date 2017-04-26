一周跌6元 蛋價創史上最大降幅
毒蛋風波不止，蛋價已經從每台斤28.5元跌至22.5元，跌幅約2成，是史上最高跌幅，顯示消費者者信心已大幅滑落。彰化地方反映，有物流業者要求蛋農必須檢附無戴奧辛汙染的證明書，才願意銷售此蛋場的雞蛋。對此，農委會主委林聰賢表示，配合彰化縣政府對當地蛋雞場做全面戴奧辛殘留檢測，讓消費者安心。
林聰賢表示，所有的大型物流業者都要求蛋農檢附，因此蛋農也非做不可，既然已經面臨到這種地步，農委會就應該介入輔導，檢驗金額補助的部分，彰化縣長魏明谷有提出來一套辦法，預計由業者和政府負擔各半，政府負擔的部分，中央政府和地方政府再拆半，這是算起來，農委會是負擔檢測費的4分之1。
彰化縣為雞蛋主要產地，約占了全台產量的45％左右，當地蛋雞戶約800戶。農委會畜牧處表示，預計還是依農民意願，不會強制全驗，會請彰化縣府調查有意願接受檢驗的蛋雞場數量，有數量才能知道要花多少預算，不過驗一場的費用約2萬到3萬元。
(中時)
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