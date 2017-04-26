廣州二孩比例大增 將增婦幼建設
廣州市「全面二孩」政策實施效果明顯，二孩出生人數大量增加。今年上半年二孩佔比已超過一孩。此外，為彌補婦幼健康資源不足，廣州也將新建3家市級婦女兒童醫院、各區新建1家兒童醫院或改擴建婦幼保健院項目建設，屆時將增加產科、兒科床位近6000張。
廣州市衛計委更透露，目前廣州已初步形成了《廣州市城市公立醫院綜合改革實施方案》送審稿，即將最後一輪徵求意見，待進一步修改完善後，預計今年5月份提交廣州市委市政府研究決定。
廣州市衛計委指出，「全面二孩」政策實施效果明顯，廣州市二孩出生人數大量增加，孩次結構持續調整，二孩比率超過一孩。
「全面二孩政策的效果在2016年第四季度開始逐漸顯現。」廣州市衛計委副主任、新聞發言人胡丙傑表示，2017年上半年我市戶籍人口二孩出生數已超過2016年的全年出生數，預計2017年全年二孩出生數還會大幅增長，廣州將會迎來二孩政策實施以來的第一波高峰。
(旺報)
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